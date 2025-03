Unlimitednews.it - Fumarola “Morti sul lavoro? Servono prevenzione e più controlli”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di dedicare il nostro primo maggio proprio sulla salute e sicurezza nei luoghi di. Io sarò presente qui a Palermo. Noi pensiamo che quello che è stato realizzato già con un provvedimento del Governo, un decreto, sia importante ma al momento non è sufficiente. Bisogna assolutamente investire in, investire in maggiori, mettere a sistema le banche dati, fare una formazione molto forte a partire dalle scuole, perché pensiamo che è lì che si debba creare una coscienza della tutela, della salute e della sicurezza nei luoghi di. Noi siamo impegnati con i nostri rappresentanti della sicurezza, li stiamo formando, continuiamo a formarli, ma è importante trasferire alle imprese un principio, investire in sicurezza non è mai un costo, è il modo per qualificare l’impresa, qualificare ile far sì che le persone che escono da casa per recarsi sui posti dipossano tornare nelle loro abitazioni, perché ildeve essere il luogo nel quale le persone realizzano la propria dignità e il proprio progetto di vita”.