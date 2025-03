Anteprima24.it - Frignano, Simonelli (M5S): “Evacuate le scuole elementari, si faccia subito chiarezza”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quanto accaduto stamattina alla scuola elementare “Luca Tozzi” diè di una gravità assoluta. L’uso imprudente di acidi pericolosi durante i lavori di ristrutturazione, senza le dovute precauzioni, ha messo a rischio la salute dei bambini e del personale scolastico, costringendo all’evacuazione dell’istituto. Un episodio inaccettabile che non può essere ignorato.È inconcepibile che interventi così delicati vengano eseguiti con i bambini in aula, senza prevedere una sospensione delle lezioni per tutelare la loro sicurezza. Ancora più grave è il fatto che gli operai abbiano condiviso gli stessi spazi e persino i bagni con gli alunni, dimostrando una gestione completamente fuori controllo.Chi ha autorizzato questi lavori in queste condizioni? Perché non è stato pianificato uno stop delle attività scolastiche? Chi doveva vigilare sulla sicurezza? Sono domande a cui qualcuno dovrà dare risposte immediate.