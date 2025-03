Frecce Tricolori si scontrano incidente choc | le immagini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una drammatica notizia ha scosso il mondo dell’aviazione e degli appassionati di aeronautica: durante un’esercitazione delle, la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale, due aerei si sono scontrati in volo. L’è avvenuto nelle prime ore di oggi, mentre i piloti stavano eseguendo manovre acrobatiche durante un’esercitazione di routine.Secondo le prime informazioni diffuse dai media, lo scontro è avvenuto a bassa quota durante una delle figure acrobatiche che caratterizzano le esibizioni della pattuglia. Fortunatamente, i piloti sono riusciti a catapultarsi con successo dai loro velivoli e sono stati recuperati in sicurezza dai mezzi di soccorso. Francia,si schiantano tra loro: i piloti si lancianoLe condizioni di salute dei membri dell’equipaggio sono stabili, ma verranno effettuati ulteriori controlli per valutare eventuali infortuni.