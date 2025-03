Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia conferma Palliccia coordinatrice del circolo urbinate

Emanuelasarà ancora ladeldi. Il consigliere comunale di maggioranza in quota al centrodestra, che ricopre l’incarico dal 2022, è statata durante il congresso cittadino del, svolto sabato. Assieme a lei, faranno parte del nuovo consiglio direttivo Danilo Calendari, Francesco Duranti, Andrea Simoncelli, Emanuele Silvestri, Lorenzo Tempesta e Wilmer Zanghirati Urbanaz. L’appuntamento di sabato scorso è stato anche un’occasione per le rappresentanze locali di consolidarne il radicamento del partito a Urbino e di delineare le strategie future in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni regionali 2025, in cuipunterà alla ridel presidente uscente, Francesco Acquaroli.