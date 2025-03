Lapresse.it - Francia, svolta sul caso del piccolo Emile scomparso: arrestati i nonni

materni diall’età di 2 anni l’8 luglio 2023 a le Vernet (Alpi dell’Alta Provenza) sono staticon l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La coppia, da formata Philippe Vedovini e sua moglie, era con il bambino quando è. Lo riporta l’emittente Bfmtv. In totale sono quattro le persone coinvolte, come riporta Le Monde.La scomparsa dil’8 luglio 2023Nel tardo pomeriggio dell’8 luglio 2023, ilscompare nel borgo di Haut-Vernet. I suoiallertano la gendarmeria, spiegando che il bambino è sfuggito alla loro vigilanza. La storia è interamente ricostruita da Bfmtv: viene subito aperta un’indagine in flagranza. Rapidamente, le forze dell’ordine iniziano le ricerche del bambino. Per diversi giorni, molti abitanti volontari partecipano alle battute nel villaggio circondato da foreste e boschi nel tentativo di ritrovarlo, senza successo.