Gamberorosso.it - Franchino er Criminale apre la sua prima trattoria. Ecco dove e come sarà l'insegna di cucina romana

La faccia ce la mette,nei suoi video su youtube. E ha il coraggio di partire con gi spaghetti aglio e olio. Sì,erha dato vita al sogno che aveva da tempo e che da mesi e mesi stava costruendo: non a Roma, ma a Torino. E lui, che ha sempre lotatto per la veracità di unadiffcile ormai da trovare anche a Roma, si è affidato alla consulenza di uno chef stellatoAndrea Larossa che ha il suo gourmet in via Sabaudia.Aglio e olio secondoer«Ho voluto avere accanto la professionalità di un cuoco di rango - spiega, al secolo Alessandro Bologna - Perché un conto è fare un piatto di spaghetti a casa, altro è farlo in un locale aperto al pubblico».dire, piedi per terra, amici e consulenti fidati. E soprattutto piatti insoliti.