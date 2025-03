Francesco Totti e il viaggio a Mosca | Vado in quanto uomo di sport andrei anche a Kiev

Leggi su Open.online

«Il miodi lavoro a, da giorni, suscita infinite polemiche: ma io non sono un politico né un diplomatico, sono undiche promuove i valori in giro per il mondo». A dirlo all’Ansa è, da giorni al centro della bufera mediatica e del dibattito politico per la sua partecipazione all’evento in programma in Russia, vista la persistente guerra d’aggressione del regime di Vladimir Putin contro l’Ucraina. «Da anniin tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di– continua – e non avrei problemi ad andare a, per le stesse finalità». L’8 aprile l’ex capitano giallorosso è infatti atteso acome ospite d’onore dell’International RB Award, evento organizzato da un noto sito russo die scommesse. Le strade della Capitale russa sono già tappezzate di cartelloni, con l’immagine didi spalle e la maglia numero dieci della Roma, che annunciano la visita della gloriaiva.