Francesco Facchinetti super ospite di Promuovi la tua musica

MILANO – Un palcoscenico per talenti emergenti dellache, nei suoi numerosi passaggi per l’Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di esperti del settore discografico-le. “la tua” è un’iniziativa ideata e prodotta dalla cantautrice Fanya Di Croce. Il contest sta coinvolgendo tutte le località italiane per dare voce ai nuovi talenti emergenti, al fine di valorizzare la “seconda arte”.Il tour contest riempie numerosi teatri, registrando sempre il tutto esaurito. Di recente sul palco di “La Tua” è stato premiato il cantautore Marco Masini per i suoi 30 anni di carriera. Il format non è solo un tour itinerante ma è anche uno spazio creativo, dove vengono realizzate delle masterclass formative con grandi autori e musicisti di fama nazionale.