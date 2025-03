Franceschini propone cognome madri ai figli, dubbi alleati e ironie social

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 mar. (askanews) – Dare aisolo ildella madre. E’ la proposta che Dario, senatore del Pd, ex segretario ed ex ministro della Cultura lancia all’assemblea dei senatori Dem su un tema, quello del doppio, che ha sempre fatto discutere senza mai giungere ad essere disciplinato da una legge. Di scritto c’è solo la sentenza della Corte Costituzionale del 2021 secondo la quale ognio ha diritto ad un’identità che rispecchi paritariamente entrambi i genitori. Per“anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi, dopo secoli in cui ihanno preso ildel padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno il solo ildella madre. E’ una cosa semplice – spiega – ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico ma è stata una delle fonti culturali delle disuguaglianze di genere”.