Franceschini la proposta | ai figli solo il cognome della madre

Darioha annunciato la presentazione di un Disegno di legge per assegnare aiil. L’iniziativa è stata lanciata durante l’assemblea del gruppo Pd al Senato ed è stata definita dallo stesso ex ministro come una“a titolo personale”. Tuttavia, le implicazioni del disegno aprono un dibattito più ampio sul tema dell’identità familiare,parità di genere e del superamento di una tradizione patriarcale radicata nella società italiana.ha spiegato che l’intento è anche quello di evitare la confusione legata alla gestione dei doppi cognomi, ritenendo “più semplice e giusto” assegnare direttamente ilmaterno. «Dopo secoli in cui ihanno preso ildel padre – ha dichiarato – è il momento di correggere questa ingiustizia secolare con un segnale di cambiamento culturale».