Francesca Mariotti presidente dell’Enea via libera del parlamento

Leggi su Ildenaro.it

è il nuovo, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile: avvocato e revisore dei conti, manager, già direttore generale di Confindustria dove è stata anche direttore dell’area Politiche fiscali, è consigliere di amministrazione in società come Saipem e Almaviva. La designazione è del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e la ratifica spetta al, che si riunisce prima presso la competente commissione del Senato (il 25 marzo) e successivamente alla Camera. I verticisono scaduti da novembre 2024.L'articolo, viadelproviene da Ildenaro.it.