Anteprima24.it - FOTO/ Protocollo all’Asi per il trattamento delle apparecchiature elettroniche

Tempo di lettura: 2 minutiFirmato und’intesa questa mattina presso la Sede Direzionale dell’Area Industriale a Ponte Valentino tra la stessa Asi e l’azienda Geiefee per lo smaltimento di.Il documento è stato siglato dal presidente dell’Asi Domenico Vessichelli e dalll’Amminsitatore dell’Azienda Michele Ferringo.Un dato saliente del documento prevede una campagna di sensibilizzazione peraltro gratuita per tutti i consorziati dell’Asi.Tutto nasce insieme all’impianto costituente un polo per iled il recupero dei RAEE (ossia:elettriche edfuori uso o a fine vita) sorto nell’Area di Sviluppo Industriale a Ponte Valentino di Benevento: oltre alla struttura fisica si vuole avviare nuove sinergie con gli associati nel contestopolitiche di formazione ed aggiornamento professionale.