FOTO Dal pane benedetto di Sant’Ottone fondi ai bisognosi

Tempo di lettura: 2 minutiSi è rinnovato il rito della distribuzione delin onore diFrangi, patrono di Ariano Irpino alla presenza delle associazioni promotrice, a partire dalla Pro Loco “I Normanni”.“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza per aver reso possibile questo piccolo miracolo di solidarietà attraverso la distribuzione deldi- i ringraziamenti della Pro Loco- Grazie al vostro generoso contributo, siamo riusciti a sostenere tre importanti progetti che avranno un impatto significativo sul nostro territorio. Abbiamo raccolto la cifra complessiva di 7.575,00 euro suddivisa in parti uguali per i tre progetti.Un ringraziamento speciale va alla Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia il Comune di Ariano Irpino e tutte le associazioni che hanno collaborato e lavorato con impegno per la riuscita di questo evento.