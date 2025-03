Anteprima24.it - FOTO/ Coppa Italia di rally in Sardegna, l’equipaggio sannita Abate-Iscaro sfiora il podio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta inad Iglesias la prima tappa del campionato dididenominata “3Sulcis Iglesiente” dove ha partecipato anche il driverCosimoin coppia con l’altroFiore. Il forte equipaggio si è presentato alla gara con una Skoda ufficiale del team COLOMBI RACING di Bergamo che lo ha visto protagonista da subito terminando la prima giornata in 5a posizione e la seconda al quarto posto assoluto. Al via 71 equipaggi che si sono dati battaglia in una due giorni dal livello molto alto. Al termine della manifestazioneha dichiarato: “Questo quarto posto è un risultato inaspettato e siamo fieri di aver portato punti pesanti a casa. Questo ci fa ben sperare per la prossima gara. Un ringraziamento particolare ai nostri partner che credono in noi ogni anno, alla scuderia e non per ultimo alla mia famiglia”.