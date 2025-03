Lanazione.it - Fosso delle Fonti, via il cemento: "Si riduce il rischio allagamenti"

Son partiti i lavori di stombamento dela Bubè. Obiettivo: ridurre ilcase di via Pian di Grassina, finite sott’acqua e fango sia dieci giorni fa che nel 2022. Situazione figlia di una politica edilizia degli anni ’60-70 che puntava a costruire il più possibile per rispondere alla domanda di abitazioni, ma per questo ha contenuto rii e fossi in tubi e. Oggi, con le bombe d’acqua sempre più frequenti, ne paghiamo le conseguenze. Gli operai da ieri mattina sono al lavoro per rimuovere la prima parte del tratto tombato del: con una procedura di urgenza del Comune, la ditta Rosi Leopoldo ha iniziato a togliere almeno la prima parte, quella che immette ilsotto il giardino della scuola Masi di Bubè. Si tratta di un imbuto che incanala l’acqua in un tubo ben più piccolo della sua portata reale.