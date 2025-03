Game-experience.it - Fortnite, sono in arrivo gli eventi crossover con Dragon Ball Daima, The Walking Dead e Sabrina Carpenter?

continua a sorprendere con nuove collaborazioni che spaziano dal mondo anime a quello televisivo e musicale. Secondo gli ultimi leak, Epic Games sta preparando tre importanti: uno con, un altro con Theche introdurrà una skin di Negan, ed infine un evento musicale dedicato a. Anche se i dettagli ufficialiancora scarsi, i file di gioco e le fonti affidabili della community confermano che queste novitàina breve.Dopo il grande successo delle precedenti collaborazioni con il franchise di, pare che Epic Games voglia continuare a cavalcare l’onda con unlegato a, l’ultimo progetto ideato dal compianto Akira Toriyama. Sebbene non siano state ancora rilasciate informazioni dettagliate, le aspettativealte per l’introduzione di nuove skin e oggetti tematici che renderanno l’isola diancora più avvincente per i fan della saga.