Juventusnews24.com - Formazione Juve con Tudor, Sabatini ha questa idea in mente: «Devi provare a giocare con loro due visto che li hai in rosa!»

di RedazionentusNews24conha parlato in esclusiva antusnews24 di come potrebberoi bianconeriIntervistato dantusnews24, il giornalista Sandroha ipotizzato come potrebbelantus con l’avvento diin panchina. Queste le sue dichiarazioni su alcuni singoli bianconeri.Pensa che conla squadra possa tornare ad avere la motivazione, la cattiveria e la coesione che in questi ultimi mesi è mancata? «farà delle cose che sinceraavrebbe fatto qualsiasi altro allenatore. Quando c’è un cambio d’allenatore la grinta, la carica si trovano subito, non c’è nemmeno bisogno che te le raccomandi il nuovo allenatore. Perché c’è una scossa, un momento di grande shock in qualsiasi spogliatoio e quindi la grinta si vedrà già contro il Genoa.