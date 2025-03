Sport.quotidiano.net - Football americano. Domenica da ricordare, primo successo per le Aquile

daper leFerrara, che conquistano la prima vittoria stagionale nel campionato IFL 2025 superando i Pirates Albisola per 35-14 al Mike Wyatt Field. La partita si apre con unquarto dominato dalle difese: nessuna delle due squadre riesce a varcare la end zone avversaria. Sugli scudi la difesa estense, con Zucchini autore di un sack sull’import ligure Ugalde. Nel secondo quarto lecambiano marcia. Dopo alcuni ottimi drive, è Aaron Allen a colpire per due volte consecutive, trovando Williams con passaggi chirurgici in end zone. Il numero 9 si distingue come ricevitore, running back e ritornatore, in un pomeriggio da autentico uomo ovunque. Due extra point perfetti di Bindini portano Ferrara sul 14-0. I Pirates reagiscono con un touchdown di Delfino su passaggio di Baildal, trasformato da Dervishi, accorciando sul 14-7 prima dell’intervallo.