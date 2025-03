.com - Fondazione Snaitech, ChangeTheGame e Vero Volley insieme, nasce l’app ChangeTheGame

(Adnkronos) – Si è tenuto oggi, martedì 25 marzo, presso l’Ippodromo Snai San Siro, l’evento di presentazione del, la prima applicazione in Italia pensata per la prevenzione di ogni forma di abuso e violenza nello sport.L’evento, chedalla collaborazione tra, ha visto la partecipazione di Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Fabio Schiavolin, Vicepresidentee Amministratore Delegato, Daniela Simonetti, fondatrice di, e Alessandra Marzari, Cofondatrice die Presidente Consorzio.Dopo aver inaugurato il primo sportello di assistenza psicologica gratuita per le vittime di violenze in ambito sportivo presso l’Università La Sapienza di Roma lo scorso settembre,e l’associazioneproseguono il loro impegno con un’innovativa soluzione digitale, affiancate in questo nuovo progetto dal Consorzio, realtà di riferimento nella pallavolo italiana.