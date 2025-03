Laprimapagina.it - Folkstone dal 28 al 30 marzo in concerto a Milano: tre serate sold out al Legend Club

Dal 28 al 302025, itornano sul palco deldiper presentare il doppio album “NATURA MORTA”, già disponibile dal 21su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile. Le date sono giàOUT.Di seguito i dettagli e gli orari dei concerti aldi:Venerdì 282025Apertura porte: ore 19:00Opening act – Erisu: ore 20:15: ore 21:30Sabato 292025Apertura porte: ore 19:00Opening act – Erisu: ore 20:15: ore 21:30Domenica 302025Apertura porte: ore 19:00Opening act – Erisu: ore 19:15: ore 20:00“NATURA MORTA” è un doppio album dall’animo malinconico e sincero, ma anche potente e vibrante di energia. Il disco si arricchisce della partecipazione di importanti featuring con artisti come i Modena City Ramblers in Fragile, Trevor Sadist in Mediterraneo, Daridel in Mala Tempora Currunt e i Punkreas in La Fabbrica dei Perdenti.