Focus Asvis. Tra clima estremo e infrastrutture inefficienti l’Italia rischia una crisi idrica sempre più grave

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 14 marzo 2025L’estate è ancora lontana, ma in Puglia la situazioneè già preoccupante. Il presidente del Consorzio per la bonifica della Capitanata, Giuseppe De Filippo, lo ha detto chiaramente in un’audizione al Consiglio regionale della Puglia: l’insufficienzadovuta alle scarse piogge è cosìda far prevedere l’impossibilità di iniziare la stagione irrigua, il periodo (di norma compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre) in cui i Consorzi mettono a disposizione le risorse idriche per l’irrigazione dei campi. Come riporta l’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), l’impatto negativo sull’economia della provincia di Foggia potrebbe essere di 1 miliardo e 400 milioni di euro su un prodotto complessivo di circa 7 miliardi.