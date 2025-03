Lanotiziagiornale.it - Flop Albania, Piantedosi rilancia la trasformazione degli hotspot in Cpr. L’opposizione: “Un’operazione fallimentare”

Dimostrare che i centri realizzati a Gjader e Shengjin (), nati per accogliere migranti raccolti nel Mediterraneo, costati circa un miliardo e desolatamente vuoti, non sono stati un’avventura disastrosa. È quanto sta provando a fare il ministroInterni, Mattondo l’idea di trasformarli in Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), dove stipare “i migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia”.In settimana il decreto sui Cpr albanesiAnzi, per il ministro in settimana dovrebbe arrivare a Palazzo Chigi il decreto per trasformare glialbanesi in Cpr che, spiega il ministro, manterranno “l’originaria funzione” e “l’effetto deterrenza sarà comunque accresciuto dal fatto che aumentiamo i rimpatri. Oggi siamo a +35% rispetto all’anno scorso”.