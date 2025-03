Fiumicino più sicura | approvato il Piano regolatore dell’illuminazione pubblica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 marzo 2025 – Più luce e più sicurezza: il Consiglio, nella seduta di ieri, haall’unanimità il Pric, il. Un progetto ambizioso che negli ultimi diciotto mesi ha visto un impegno costante per potenziare l’illuminazione su tutto il territorio comunale, raggiungendo quasi 11.500 punti luce nelle diverse località, tra cui Parco Leonardo, Isola Sacra,, Focene, Fregene e Passoscuro.L’obiettivo principale è quello di garantire maggiore sicurezza, decoro e attenzione per i cittadini, come sottolineato dal presidente del Consiglio Comunale di, Roberto Severini, che ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. “In questo anno e mezzo abbiamo lavorato sodo per ‘illuminare’”, ha dichiarato Severini, evidenziando come nessuna località sia stata trascurata nel progetto.