Firenze, tentata rapina al tabaccaio. Lui tira fuori il martello e fa scappare il ladro

, 25 marzo 2025 – Ancora unaa Legnaia. Ieri sera, verso le 19, un uomo con il volto travisato da un passamontagna ha tentato di portare via la cassa del tabacchi di via Sant’Angelo a Legnaia, puntando un coltello in faccia ai negozianti. Ma al criminale è andata male: il titolare e suo padre hanno rispostondoune uno scopettone che avevano a portata di mano. “Lo abbiamo visto entrare e venire alla cassa, ci ha puntato un coltello contro e ci ha detto di dargli la cassa – racconta il titolare Francesco Chimenti – ma siamo riusciti a respingere la sua aggressione con ile lo scopettone. Ha tentato di estrarre la cassa ma non ce l’ha fatta, agitava il coltello, dopo un po’ ha desistito”. “Ho attivato il pulsante antie dopo poco è arrivata la polizia – continua – I primi ad arrivare sono stati due poliziotti in borghese: hanno guardato le immagini di videosorveglianza per vederne le caratteristiche e sono partiti subito a cercarlo per il quartiere.