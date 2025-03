Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | i Sakura sono fioriti!

Leggi su Funweek.it

Aggiornamento 25 Marzo 2025:Igiapponesi Somei-Yoshino al!Il sole e le temperature miti di questi giorni stanno rendendo più veloce e spettacolare il risveglio di questo meraviglioso angolo di Roma. Il prossimo weekend del 29 e 30 Marzo (proprio con il cambio dell’ora!!) ci si aspetta uno spettacolo primaverile da non perdere.Consigliamo di parcheggiare sul lato di via OceaniaIscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Ilè una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po’ di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali diin fiore.Ebbene si avvicina un evento da non perdere, l’hanami – ovvero ladei 2500giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma – che incanta e affascina centinaia di persone ogni anno.