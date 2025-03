Sport.quotidiano.net - Fiorentina, con l’Atalanta vale doppio: punti “europei” ed esame continuità. Ecco le prossime sfide

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 25 marzo 2025 – Dove eravamo rimasti? Latorna al lavoro (in attesa del rientro dei nazionali, previsto per mercoledì 26, con Kean super carico dopo la doppietta alla Germania) per preparare la sfida contro(domenica 30 marzo, ore 15, al “Franchi”) e la ripartenza dopo la sosta. Archiviato il trionfo contro la Juventus (ma resterà sempre tra i ricordi più amati tra i tifosi viola) per i gigliati è il momento di di ripartire e dimostrare di essere capaci di. Il primo test su questo cammino è subito quello, molto impegnativo,contro. Sarà il primo di una serie al tempo stesso impegnativo e decisivo: da questa volata finale deriverà l’esito finale (positivo o negativo) della stagione viola. Dopoa Firenze, sabato 5 aprile toccherà al Milan a San Siro (ore 20.