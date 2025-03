Finiti i Colloqui di Riad | Mosca e Kiev già ai ferri corti

Leggi su Essere-informati.it

disulla tregua in Ucraina:già aiSi sono conclusi idisulla tregua in Ucraina, un passo cruciale nel tentativo di porre fine al conflitto che da oltre due anni insanguina l'ex repubblica sovietica. Tuttavia, nonostante i tre giorni di negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, emergono già divergenze che potrebbero compromettere i progressi raggiunti. Il principale punto di attrito riguarda il possibile alleggerimento delle sanzioni contro, un tema che ha acceso il dibattito tra le parti.{inAds}Le posizioni degli Stati UnitiNel pomeriggio del 25 marzo, la Casa Bianca ha rilasciato due comunicati ufficiali che sintetizzano i risultati delle trattative con. I documenti delineano i punti chiave affrontati nei negoziati di, con due focus principali: la definizione di un cessate il fuoco di 30 giorni per le infrastrutture critiche e la regolamentazione della navigazione nel Mar Nero.