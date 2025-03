Tv2000.it - Fine vita, stop a legge in Campania. Manca copertura finanziaria

Leggi su Tv2000.it

Niente di fatto per lasul suicidio medicalmente assistito in. Il testo giunto in aula non aveva il via libera della II Commissione Bilancio per la necessaria.Servizio di Nicola FerranteinTG2000.