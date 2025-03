Anteprima24.it - Fine vita, Sassi (FdI): “Non è competenza della Regione Campania”

Tempo di lettura: 2 minuti“In merito alla proposta di legge regionale sul, in discussione oggi presso il Consiglio Regionale, desidero esprimere alcune considerazioni”. Così in una nota Claudine, responsabile provinciale Dipartimentoe Valori non negoziabili di FdI Sannio e referente regionale di Pro& Famiglia Onlus.‘Innanzitutto – prosegue– va sottolineato che il tema delrappresenta una materia estremamente delicata, che richiede una riflessione approfondita e condivisa. Tuttavia, risulta evidente come, sul piano normativo, questa tematica esuli dalle competenze dirette delle Regioni, come dimostrato anche da esperienze analoghe in altri contesti istituzionali.Sul piano etico, invece, credo fortemente che le persone affette da patologie gravi, terminali o fortemente invalidanti non debbano essere lasciate sole di fronte alla sofferenza, né tantomeno lssciate a considerare il suicidio medicalmente assistito come unica via d’uscita.