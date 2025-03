Tpi.it - Fine vita, Marco Cappato: “In Emilia Romagna c’è stato un caso di suicidio assistito”

“Inc’èundi morte volontaria”. L’annuncio è arrivato oggi durante una conferenza stampa a Bologna di, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Sappiamo, ha spiegato, che “ci sono state tre richieste con parere favorevole per quanto riguarda il, quindi immaginiamo che siaconcluso tutto l’iter, e uno di questi tre casi èesitato, quindi, se la devo interpretare, significa che quella persona ha avuto la morte volontaria”.La Regione, come ha spiegato l’organizzazione di, ha risposto alla richiesta di accesso agli atti effettuata dall’Associazione Luca Coscioni in tutte le Regioni d’Italia “con l’obiettivo di avere una ricognizione delle richieste di accesso almedicalmente, pregresse e pendenti, approvate e respinte, nelle aziende sanitarie sulla base della sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019”.