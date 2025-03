Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, la Consulta chiamata a decidere per la quarta volta. Cappato: “Prodotto della paralisi dei partiti”

Lunedì la decisione del gip di Firenze di non archiviare Marco, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, per il caso di Massimiliano, oggi l’annuncio di un caso di morte volontaria in Emilia-Romagna e mercoledì per lala Corte costituzionale tratterà di scelte die aiuto al suicidio, a seguito delle azioni di disobbedienza civile compiute da Marcoe altri attivisti. I casi oggettovalutazione dei giudici questasono quelli di Elena, paziente oncologica, e Romano, affetto da Parkinson, entrambi accompagnati in Svizzera nel 2022.I due casi – Il signor Romano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, e la signora Elena, veneta di 70 anni, non erano tenuti inda trattamenti di sostegnole classicamente intesi, per questo, come informa l’Associazione Coscioni – non avevano provato ad accedere al suicidio assistito in Italia poiché si ritenevano privi di uno dei requisitisentenza 242\2019 sul caso-Dj Fabo, se interpretati in senso restrittivo.