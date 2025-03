Lanazione.it - Fine vita. Incontro pubblico a Terranuova

Arezzo, 25 marzo 2025 – Il prossimo giovedì 27 marzo alle ore 21, presso la sala consiliare di via Poggio Bracciolini aBracciolini, si terrà unsul delicato tema dellae del cosiddetto "suicidio assistito". L'evento, dal titolo "Toscana. Terra di. Sì alla speranza, sì alla cura", è organizzato dall'associazione culturale "Difesa dei valori". L'si inserisce in un contesto di ampio dibattito, alimentato dalla recente approvazione da parte del Consiglio regionale toscano della legge sulla. Una scelta che il Presidente della Regione Eugenio Giani ha definito “un forte messaggio di civiltà”, mentre il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, ha descritto come “una grande sconfitta per tutti”.