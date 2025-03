Anteprima24.it - Fine vita, il Consiglio Regionale ha incardinato l’esame della proposta di legge

Tempo di lettura: 4 minutiIlCampania, presieduto da Gennaro Oliviero, hadi“Procedure e tempi per l’assistenza sanitariaal suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effettosentenza n. 242/2019Corte Costituzionale” , la cui approvazione è stata rinviata alla prossima seduta consiliare nelle more di ricevere la necessaria copertura finanziaria da parteCommissione Bilancio.Ad introdurla all’Aula, il proponente, consigliereLuigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), che ha detto: “coerentemente con il principio di uguaglianza espresso dallo Statuto, ladisi pone l’obiettivo di definire l’applicazione, relativamente a ruoli, procedure e tempi del Servizio Sanitario Nazionale/, di verifica delle condizioni e delle modalità di accesso al “suicidio medicalmente assistito”, secondo quanto previsto dalla sentenzaCorte Costituzionale sul caso “Antoniani/Cappato n.