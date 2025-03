Ilrestodelcarlino.it - Fine vita, Cappato in pressing su de Pascale: “Una legge per l’Emilia-Romagna come in Toscana”

Bologna, 25 marzo 2025 - Dopo la, anchedeve fare un altro passo avanti sul. L’appello arriva da Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, stamattina all’hotel Carlton di Bologna, che chiede “a consiglieri e consigliere di assumersi la responsabilità di una decisione”. Obiettivo: replicare in Emilia-laregionale dellache recepisce la proposta d’iniziativa popolare ‘Liberi subito’. Al momento, infatti, in Emilia-a disciplinare il suicidio assistito c’è una determina approvata da Viale Aldo Moro quando ancora era governatore Stefano Bonaccini. Una decisione, quella della determina, che prevede un iter di 42 giorni per portare a termine il suicidio assistito, che venne presa per ere scontri politici in maggioranza, viste le divisioni anche interne al Pd.