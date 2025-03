Universalmovies.it - Final Destination: Bloodlines | Il trailer del nuovo capitolo della saga

Warner bros. Pictures ha condiviso oggi in rete ilufficiale di, ennesimofamosahorror.La morte ed i suoi piani stanno per essere nuovamente messi in discussione, ma questa volta la risposta sarà devastante come non mai. Il, oltre che una serie di sequenze inedite rispetto al teaserdiffuso lo scorso mese di febbraio, mostra anche l’ultima apparizione del compianto Tony Todd.sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 15 maggio 2025.Il film è diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky. La sceneggiatura è di Guy Busick & Lori Evans Taylor, da una storia di Jon Watts e Guy Busick & Lori Evans Taylor, basata sui personaggi creati da Jeffrey Reddick. Fanno parte del cast di “” Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt e con Brec Bassinger e Tony Todd.