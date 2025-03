Milanotoday.it - Filippo Champagne: "Ho perso 250mila euro al gioco; i locali mi cacciano perché sono amico di Lacerenza"

Leggi su Milanotoday.it

Nelle scorse ore è tornato a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio24(nome social diRomeo),naggio in vista su Instagram,storico di Davide, dopo i fatti della Gintoneria, lamenta di non essere più gradito in moltidi Milano.