Fight Oligarchy, il record di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez in tour: piazze e arene piene

Lo tsunami Trump sembrava avere ammutolito i democratici e la sinistra negli Usa. E invece un senatore e una deputata riempionoovvero combatti l’oligarchia è il titolo delcon cui l’83enne senatore indipendente– unico politico statunitense che si definisce socialista – e la 35enne deputata dem, due stelle della sinistra radicale, stanno spopolando. A Denver, Colorado, hanno fatto 34mila persone, in Arizona, a Tempe, hanno registrato 15mila partecipanti. Quando entrano in scena scatta l’ovazione e si sprigiona un’onda di energia. E quando attaccano il presidente e il suo first buddy Elon Musk la folla alza i pugni in aria, fischia rumorosamente o alza il dito medio. Quasi un senso di catarsi.La ‘strana coppia’ appare l’unica speranza di rivincita in un momento in cui il partito democratico appare allo sbando, sembra annichilito dalla forza d’urto del tycoon, privo di leader: scomparsi Joe Biden e Kamal Harris (sconfitta alle presidenziali), Barack Obama che compare su X solo per annunciare il suo tradizionale pronostico su chi vincerà il titolo universitario di basket e il leader del Senato Chuck Schumer che offre un inaspettato sostegno ai repubblicani, tra crescenti richieste di dimissioni.