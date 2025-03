Fifa Gate Blatter e Platini assolti anche in appello | rischiavano condanna di 20 mesi

Leggi su Sportface.it

I tribunali svizzeri hanno nuovamente assolto inl’ex presidente dellaSeppe l’ex presidente dell’Uefa, Michel, nel caso “”. Il procedimento riguardava il caso di frode in cuiera sospettato di aver effettuato nel 2011 un “pagamento sleale” di 1,83 milioni di euro per un lavoro di consulenza svolto tra il 1999 e il 2002. Il caso avevaimpedito a, nel 2015, di diventare il nuovo numero uno del calcio mondiale. La Corte d’straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz, non ha, quindi, accolto le richieste della Procura, che aveva chiesto 20di pena detentiva con sospensione condizionale per entrambi i dirigenti.La difesa diNegli scorsi giorni ci sono stati nuovi passaggi decisivi sul caso dopo quasi dieci anni dall’inizio del procedimento giudiziario.