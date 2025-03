Ilrestodelcarlino.it - Festa di Primavera e compleanni alla residenza sanitaria ‘Il Castello’

Il Castello di Longiano si è tenuta una grandedi benvenutoin collaborazione con l’associazione "Una goccia per il mondo" con la coordinatrice Nadia Amati e il volontario Olinto Cecchini e la partecipazione del centro danza di Rimini "Le Sirene Danzanti". Nell’occasione sono stati festeggiati anche idi marzo dei residenti nellaIl Castello: Iolanda Delvecchio 97, Severina Guiducci 88, Rosario Neviller 53, Linfeng Zhou 44, Laura Urbini 86, Elda Lodovichetti 80, Giuseppeina Donini 95, Rita Graffiedi 81, Luigi Fellini 90, Carmen Loreti 69, Otello Senni 86, Mariangela Pintore 73. Dice Romina Vannucci animatrice della Rsa Il Castello: "Abbiamo ideato il progetto "Intrecci Rsa e territorio" per far sì che le varie associazioni del territorio dai Comuni della Valle del Rubicone e di Cesena e Rimini, possano venire a festeggiare i nostri ospiti.