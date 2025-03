Velvetgossip.it - Ferragni Jr. chiarisce: «Non ci sono problemi nella nostra relazione»

Valentinae Matteo Napoletano continuano la loro storia d’amore senza alcuna crisi all’orizzonte. La conferma è arrivata direttamente dalla sorella di Chiara, che ha voluto mettere fine alle speculazioni circolate sui social. In un post, Valentina ha dichiarato: «Non milasciata con Matteo, stiamo ancora insieme e stiamo molto bene. Non so perché sia uscita questa voce, ma penso di capire il perché. Due giorni fa ho condiviso un trend in cui raccontavo com’è essere figli di genitori divorziati e come io vivo l’amore». La giovane imprenditrice ha spiegato di avere una visione duplice dell’amore: da un lato, lo vive in modo razionale e cinico, ma dall’altro è anche sognatrice e romantica. Ha espresso la speranza di trovare un amore duraturo, ma ha anche sottolineato l’importanza del rispetto e della comprensione reciproca in una: «Se non ci dovesse più esserci il rispetto e l’amore, è giusto mollarsi».