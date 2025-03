Lanazione.it - "Fermate la deriva sessista del Comune"

TERNI -la "" dell’amministrazione comunale. È l’appello di Cgil Terni e Coordinamento donne pronti a promuovere una riunione per decidere eventuali azioni da contrastare dopo le esternazioni del sindaco Bandecchi sui social a proposito del manifesto di Ventotene. "Ancora una volta l’amministrazione – scrive la Cgil – ha dimostrato di voler relegare le donne a un ruolo puramente di immagine. È anche riduttivo riferirsi alla comunicazione che ha utilizzato il sindaco come un atto puramente. Utilizzare un certo linguaggio e un certo modo di comunicare sminuisce le persone nel loro contributo alla società. Il linguaggio plasma il pensiero e lo rende visibilmente discriminatorio. Diventa indispensabile ripristinare il rispetto. Il sindaco ha mancato di rispetto alle donne contravvenendo alle indicazioni del Consiglio d’Europa perché i commenti sessisti a cui ci ha abituato sono lontani dall’essere innocui, anzi, creano terreno fertile per altri gesti che, lungi dall’essere ‘simpatici’, determinano una violenza verbale inaccettabile".