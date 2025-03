Ilrestodelcarlino.it - Fermana, nubi nere sul futuro canarino

La sconfitta con il Fossombrone di domenica, per molti tifosi dellasui social è il segno che ormai non c’è più nulla da fare. Scoramento nel pubblicoche era bene evidente anche da prima, quando il tifo organizzato è rimasto all’esterno dello stadio come avevano preannunciato alla vigilia. Scelta legittima da parte di chi non solo paga il biglietto ma ama, come il popoloha sempre dimostrato, questa maglia in maniera incondizionata. Altri hanno fatto la scelta di entrare e di esserci, sperando in una vittoria che non è arrivata ed ora è notte fonda. Considerando anche i successi di Notaresco (quinto di fila) e dell’Isernia. Restano 18 punti a disposizione e quindi la matematica ancora non disegna uno scenario irrecuperabile ma sono sette i punti da recuperare verso il terz’ultimo posto, con l’Isernia di mezzo.