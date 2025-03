Femminicidio alla Rufina, ai domiciliari l’architetto di 37 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Aiil presunto femminicida della.È ritenuto il responsabile dell’omicidio della compagna il 37enne architetto Lorenzo Innocenti, indagato per la morte di Eleonora Guidi nella loro abitazione dellalo scorso 8 febbraio.Ad eseguire il provvedimento i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia di Pontassieve.L’uomo, dopo il grave delitto, aveva tentato di togliersi la vita lanciandosi da un terrazzo, riportando gravissime lesioni. La misura cautelare è stata disposta da Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, su richiesta della stessa procura che sin dalle prima fasi ha coordinato l’intera attività investigativa. Il provvedimento cautelare si è reso necessario in seguito al progressivo miglioramento delle condizioni di salute e per il pericolo di reiterazione del reato, sebbene lo stesso debba continuare a ricevere specifiche cure sanitarie e riabilitative, che hanno reso necessaria l’applicazione della peculiare misura in una idonea struttura sanitaria.