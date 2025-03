Oasport.it - Federica Brignone non supera un record di Alberto Tomba, ma ne migliora un altro!

si è resa protagonista di una stagione da: ha alzato al cielo la Coppa del Mondo generale, di discesa libera e di gigante; ha vinto dieci gare nel massimo circuito internazionale itinerante ed è salita sul podio in sedici occasioni; si è laureata Campionessa del Mondo di gigante e ha conquistato la medaglia d’argento iridata in superG. La fuoriclasse valdostana si è imposta nella graduatoria overall con 1.594 punti, suopersonale rispetto ai 1.581 con cui terminò la scorsa annata agonistica.Mai nessuna italiana aveva accarezzato i 1.600 punti prima di lei e potrebbe anche sfondare il muro se dovesse riuscire a rientrare tra le migliori quindici classificate nello slalom di giovedì (ammesso che decida di parteciparvi, le riserve verranno sciolte nelle prossime ore: per lei sarebbe un’autentica passerella).