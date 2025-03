Oasport.it - Federica Brignone farà ancora una gara? Ipotesi slalom: quando è in programma, orari, tv

ha vinto la Coppa del Mondo generale con tre gare di anticipo, conquistando matematicamente il prestigiosissimo trofeo dopo la cancellazione della discesa libera delle finali di Sun Valley. La fuoriclasse valdostana si è resa protagonista di un inverno davvero stellare, caratterizzato da ben dieci vittorie (cinque in gigante, tre in superG, due in discesa libera) nel massimo circuito internazionale itinerante prima della trasferta in terra statunitense.La 34enne alzerà al cielo l’ambitissima e iconica Sfera di Cristallo per la seconda volta in carriera: nel 2020 dovette accontentarsi di una celebrazione tra le mura domestiche a causa della brusca interruzione della stagione dovuta alla pandemia, mentre questa volta potrà godere di una festa degna di questo nome, con la consegna del trofeo sul gradino più alto del podio, allestito sulle nevi americane, davanti al pubblico, con tanto di spumante, foto di rito, abbracci di compagne di squadra e staff.