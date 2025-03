Thesocialpost.it - Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo di slalom gigante: che storia

scrive un’altra pagina dinello sci alpino. Dopo aver già messo le mani sulladelgenerale e su quella di discesa, l’azzurra si aggiudica anche ladeldi2024/2025. Il trionfo è arrivato nella finale di Sun Valley, grazie anche all’uscita di scena nella prima manche della neozelandese Alice Robinson, che la precedeva in classifica.ha concluso la gara al secondo posto, alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami, che celebra così il suo 100° podio in carriera. Sul terzo gradino del podio la svedese Sara Hector, mentre Sofia Goggia non ha completato la gara.Le parole della campionessaDopo la gara,ha espresso tutta la sua soddisfazione:“È stata una stagione incredibile per me. Non avrei mai immaginato di sciare con questa continuità per tutto l’anno.