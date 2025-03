Laprimapagina.it - Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo di Gigante chiudendo una stagione straordinaria

conclude ladi sci alpino in modo sorprendente, superando ogni aspettativa. La 34enne di La Salle, dopo aver già vinto la classifica generale e quella di discesa, ha aggiunto alla sualadeldi. Con l’uscita di scena di Alice Robinson nella prima manche, l’azzurra ha recuperato i 20 punti che la separavano dalla neozelandese, superandola al termine della gara disputata a Sun Valley.ha attaccato sin dalla prima porta, rischiando di inclinarsi proprio prima del primo intermedio, una situazione che l’ha costretta a rallentare leggermente nelle porte successive. Tuttavia, è riuscita a far correre gli sci nel tratto centrale, recuperando terreno e terminando la gara in 2’10?15,ndo la seconda posizione.Lara Gut-Behrami ha vinto ancora una volta, tornando alla vittoria innonostante un grave errore in alto.