Oasport.it - Federica Brignone ad un passo dalla coppa di gigante! Fuori Robinson, l’azzurra è seconda. Goggia da podio!

è vicinissima a conquistare ladel Mondo di. Clamoroso colpo di scena nella prima manche a Sun Valley visto che Aliceè uscita, commettendo il primo errore della sua stagione proprio nel momento decisivo. Una tracciatura che ha messo in difficoltà tantissime atlete (otto uscite e solo venti al traguardo), in unmolto lungo (oltre il minuto), con pochissima velocità e con tantissime curve. Con l’inaspettato zero di, adesso abasterà chiudere in tredicesima posizione per recuperare i venti punti che la separano in classificaneozelandese.Una classifica guidata da Lara Gut-Behrami, che insegue ilnumero 100 della carriera, precedendo di 45 centesimi proprio, che ha commesso un clamoroso errore proprio all’imbocco dell’ultimo muro, finendo lunghissima di traiettoria.