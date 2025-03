Bergamonews.it - “Farà giorno”, a Treviglio in scena Vittorio Franceschi, Giovanna Bozzolo e Alberto Onofrietti

. Sabato 29 marzo alle 21 al Teatro Nuovoandrà inlo spettacolo “”, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, per la regia di Piero Maccarinelli; con.Scene Paola ComenciniMusiche Antonio Di PofiLuci Francesco TraversoAiuto regia Diletta FerruzziAssistente allo spettacolo Claudia GrassiProduzione Teatro Franco ParentiIl regista Piero Maccarinelli riporta in”, già grande successo del passato con protagonista il grande Gianrico Tedeschi.Il confronto fra tre generazioni, immerso nei valori dell’identità sociale e della storia. Protagonisti, un vecchio partigiano, sua figlia medico ed ex terrorista di sinistra e un giovane fascistello di borgata. Tutti e tre, nell’interagire tra loro, scoprono le proprie debolezze, le paure, il proprio orgoglio, e ciascuno impara e insegna.