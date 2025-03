Lanazione.it - Fantozzi 50: Giunti Odeon celebra il capolavoro con Paolo Villaggio

Firenze, 25 marzo 2025 - "Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram.". Vabbè, il resto lo conoscete. Parliamo della Matricola 1001/bis,Ragionier Ugo, dell'Ufficio Sinistri. Perché la maschera più famosa del cinema italiano compie cinquant'anni, e in occasione del suo compleannoe la Cineteca di Bologna hanno deciso di presentare giovedì sera la versione restaurata in 4k del capostipite della saga, uscito nel 1975 per la regia di Luciano Salce. Ma la decisione di adattare al cinema alcuni dei racconti contenuti nell'omonimo best seller scritto da, era un'idea che frullava nella testa della Rizzoli già dal 1971; il progetto tuttavia si arenò fino all'uscita del secondo volume nel 1974, quando la casa editrice decise di affiancare all'attore genovese gli sceneggiatori toscani Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi.